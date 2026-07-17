Macaristan'da eski Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto hakkında soruşturma başlatıldı

Macaristan, eski Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto hakkında "Rusya bağlantıları" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Macaristan basını, Başbakan Peter Magyar'ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, Szijjarto hakkında "Rusya bağlantıları" iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını aktardı.

Başkent Budapeşte'de basın toplantısı düzenleyen Başbakan Magyar da eski Bakan Szijjarto hakkında soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, soruşturmanın emniyet ve adli makamlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Sürece ilişkin ayrıntı vermeyen Magyar, "Gizli ve Dışişleri Bakanlığına ait belgeler bulunuyor. Bu kapsamda, süreç kamuoyuyla paylaşılabilecek aşamaya geldiğinde açıklama yapacağız." dedi.

Szijjarto, özel sektörde görev alacağını duyurdu

Eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde yaklaşık 12 yıl Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı olarak görev yapan Szijjarto ise Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD firmasında üst düzey bir göreve başladığını açıkladı.

Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BYD'de uluslararası düzeyde bir göreve başladığını belirterek, yeni görevinde şirketin dış ilişkileri ile yeni iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu olacağını ifade etti.

Eski Macar bakana yönelik iddialar

Bu arada, The Insider'ın martta yayımladığı haberinde, Szijjarto ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydına yer vermişti.

Haberde, Szijjarto'nun, Rus mevkidaşına, bir Rus iş insanına yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının kaldırılması için Slovakya ile birlikte başvuruda bulunacağını söylediği öne sürülmüştü.