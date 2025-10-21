Macaristan'daki Petrol Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Macaristan'daki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve yakıt tedarikinin güvende olduğu bildirildi.

Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL'den yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'nin güneyindeki Szazhalombatta kasabasında bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yetkililerce acil durum protokolünün derhal devreye sokulduğu ve kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, yangının nedeninin araştırıldığını ve yakıt tedarikinin yangından etkilenmediğini kaydetti.

Yetkililer de rafineri çevresindeki hava kalitesinin sürekli izlendiğini ve sağlık sınırlarını tehlikeye atacak bir değer tespit edilmediğini aktardı.

Tesis bünyesindeki itfaiyenin yangına ilk müdahalesinin ardından çevreden gelen itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirten yetkililer, nihayetinde yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Romanya'daki bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

Romanya Ulusal Haber Ajansının (AGERPRES) haberine göre, Ploieşti kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Petrotel Lukoil Rafinerisi'nin ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından yapılan açıklamada, patlamanın tesiste yapılan bir tadilat sırasında yaşandığı belirtildi.

Endüstriyel kanalizasyon kapağının patladığı ve bir çalışanın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralının hastaneye sevk edildiği aktarılarak, tedavisine devam edilen çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Patlama sonrası tesisin zarar görmediği ve rafinerinin faaliyetleri üzerinde kalıcı bir etkisinin olmadığı kaydedildi.

Polis, olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.