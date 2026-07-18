Haberler

Macaristan Başbakanı Magyar, AB'den göç cezalarının iadesini talep etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, AB'nin göç politikasındaki değişikliğe dikkat çekerek, ülkesine kesilen göç cezalarının iade edilmesini istedi. AB ise Macaristan'ın 10 milyar avroluk fonuna erişimini onayladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı göçle mücadelede tutum değişikliğine gittiğini savunarak, bir dönem göçle ilgili ülkesine kesilen cezaların iade edilmesini istedi.

Başkent Budapeşte'de basına konuşan Magyar, AB'nin göç politikalarında son dönemde değişime gittiğine işaret ederek, Macaristan'ın daha önce uyguladığı sıkı sınır koruma kontrollerinin artık diğer üye ülkeler tarafından da uygulandığını iddia etti.

Magyar, Macaristan'a şimdiye kadar kesilen göç cezalarının iade edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan, AB, Macaristan'ın revize edilen Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nı (RRF) onaylayarak, ülkenin 10 milyar avroyu aşan AB fonuna erişiminin önünü açtı.

Macaristan'ın enerji, altyapı ve ekonomik dönüşüm projeleri için fondan yararlanabileceği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında bazı ödemelerin ise askıda kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu arada, Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ı AB göç kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2024'te 200 milyon avro para cezasına çarptırmış, ayrıca ihlaller giderilene kadar günlük 1 milyon avro ceza uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
İnşaatın bodrum katına boya taşıyan 2 işçi kokudan baygınlık geçirdi

Az kalsın ölüyorlardı, inşaatın bodrum kattan son anda çıkarıldılar
19 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü, şüpheliler şafak operasyonuyla yakalandı

Faili meçhul cinayette 19 yıl sonra büyük operasyon!
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini