Macaristan Başbakanı Magyar, AB'den göç cezalarının iadesini talep etti

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı göçle mücadelede tutum değişikliğine gittiğini savunarak, bir dönem göçle ilgili ülkesine kesilen cezaların iade edilmesini istedi.

Başkent Budapeşte'de basına konuşan Magyar, AB'nin göç politikalarında son dönemde değişime gittiğine işaret ederek, Macaristan'ın daha önce uyguladığı sıkı sınır koruma kontrollerinin artık diğer üye ülkeler tarafından da uygulandığını iddia etti.

Magyar, Macaristan'a şimdiye kadar kesilen göç cezalarının iade edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan, AB, Macaristan'ın revize edilen Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nı (RRF) onaylayarak, ülkenin 10 milyar avroyu aşan AB fonuna erişiminin önünü açtı.

Macaristan'ın enerji, altyapı ve ekonomik dönüşüm projeleri için fondan yararlanabileceği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında bazı ödemelerin ise askıda kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu arada, Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ı AB göç kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2024'te 200 milyon avro para cezasına çarptırmış, ayrıca ihlaller giderilene kadar günlük 1 milyon avro ceza uygulanmasına hükmetmişti.