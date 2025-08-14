Lüleburgaz Kaymakamı Spor Tesislerini İnceledi

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, spor tesislerinde incelemede bulundu.

Tesisleri gezen Yıldız, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan'dan bilgi aldı.

Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirten Yıldız, "Nice şampiyon ve birincilerin bu tesislerden çıkması ümidiyle tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Yıldız, Lüleburgaz'ın adının sporla duyulması için çalıştıklarını kaydetti.