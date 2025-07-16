Lüleburgaz'da Yangın Tedbirleri ve Spor Başarıları

Lüleburgaz Kaymakamlığınca yangın tedbirlerine ilişkin toplantı düzenlendi.

Kaymakam Kemal Yıldız'ın makamında gerçekleştirilen toplantıda, yangınlara karşı alınan önlemler ve müdahale planları görüşüldü.

Toplantıda Orman İşletme Şefi Yelda Bayar ile İtfaiye Müdür Vekili Haluk Tez, brifing verdi.

Yıldız, her iki kuruma da özverili çalışmaları için teşekkür ederek, kamu güvenliği için iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ağaç budama çalışmaları

Lüleburgaz ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Büklüm Caddesi'nde elektrik iletim hatlarına temas eden ağaçları budadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yangın riskine karşı alınan önlemler kapsamında ağaçların budandığı belirtildi.

Karate kuşak terfi sınavı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde karate kuşak terfi sınavı yapıldı.

Şamiloglu Spor Kulübünde gerçekleştirilen sınavda 11 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu ve Elif Canbaz Bakar denetiminde sınava katılan sporcular siyah kuşağa yükseldi.

Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sporcuları tebrik ettiğini belirtti.

Disiplinli çalışma ve azim sayesinde sporcuların bu başarıya ulaştıklarını ifade eden Perdar, kulüp olarak genç sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.