Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı ancak bina kullanılamaz hale geldi.
Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Caddesi'nde metruk bir binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi