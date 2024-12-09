Lüleburgaz'da Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarpması Sonrası Yaralanma
Lüleburgaz'da bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Engin K. yönetimindeki 39 NC 365 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Y.'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye meclisi toplantısı yapıldı
Lüleburgaz Belediyesi Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yapıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, açılış ve yoklama ile başladı.
Toplantıda aralık ayı ilk birleşiminde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2025 bütçe yılı muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması gündem maddesi görüşüldü.
Gündem maddesine ilişkin komisyon raporunda Lüleburgaz Belediyesince mahalle muhtarlıklarına her ay 800 lira nakdi yardım yapılmasının uygun olduğu yönünde görüş bildirildi.
Söz konusu gündem maddesi, komisyon görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.