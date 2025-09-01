Lüleburgaz'da Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen 350 dekar alandaki ayçiçeği hasadı tamamlandı. Tarımsal Hizmetler Müdürü Necmi İnci, hasadı 'tarladan sofraya' sloganıyla sürdürdüklerini açıkladı. Elde edilecek yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Belediyeye ait 350 dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeği hasadı, Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Necmi İnci koordinesinde yürütüldü.

İnci, gazetecilere, "tarladan sofraya" sloganıyla yürütülen tarımsal üretimin devam ettiğini belirtti.

Bu yıl da ayçiçeğinden elde edilecek yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden İnci, sosyal ve üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık Müdürü Cerit incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski ilçesinde sağlık kurumlarında incelemede bulundu.

Cerit, Babaeski 4 nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Cerit, personellerin isteklerini dinledi.

Sağlık Bakanlığının "Koruyan, Üreten Sağlık" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları takip eden Cerit, nüfus taşıma, kronik hasta yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Cerit, görevi başındaki personellere de başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
