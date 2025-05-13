Lula'dan Küresel Güney'e Destek

Lula, "Küresel Güney'in 21. yüzyılın siyasi yeniliği olduğuna inanıyorum. Bulunduğumuz noktaya geldiğimiz için kendimizle gurur duyuyorum. Daha fazla büyüme imkanı da buluyor, çünkü Küresel Güney'e katılmak isteyen pek çok kişi var" dedi.

Xinhua yazarı Zhao Yan

RİO DE JANEİRO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, çok taraflılık ve serbest ticaretin savunulmasında Küresel Güney'in sesini daha güçlü duyurmak üzere Çin'le birlikte çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Lula, Çin ziyareti öncesinde Brezilya'daki Çin medya kuruluşlarına verdiği söyleşide iki ülkenin bu konuları ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu, BRICS ve 2025'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) gibi platformlardan yararlanabileceğini belirtti.

Lula, "Brezilya, 21. yüzyılın çalkantılı dünyasında Çin'i hem bir siyaset ortağı, hem ekonomik ortağı hem de çok güçlü stratejik ortağı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Çin ziyaretinin, Brezilya'nın son yıllarda Çin'le kurduğu iyi ilişkilerin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Lula, ikili ilişkilerin geliştiğini ve stratejik öneminin arttığını söyledi.

Lula, "Bir ülkenin diğerlerine üstünlük kurmasını istemiyoruz. Bir para biriminin diğer para birimlerine üstünlüğünden yana değiliz. İstediğimiz şey, ticaretin adil ve dengeli olması ve herkesin eşit koşullarda bir şeyler satabilmesi ve alabilmesi" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın barışı, çok taraflılığı, eşil ve adil ticaret sistemini savunduğunu belirten Lula, Çin ve diğer Küresel Güney ülkeleriyle birlikte küresel ölçekte daha büyük etki yaratabileceklerine şüphelerinin olmadığını vurguladı.

Lula, "Küresel Güney'in 21. yüzyılın siyasi yeniliği olduğuna inanıyorum. Bulunduğumuz noktaya geldiğimiz için kendimizle gurur duyuyorum. Daha fazla büyüme imkanı da buluyoruz, çünkü Küresel Güney'e katılmak isteyen pek çok kişi var" dedi.

Lula, ticaret konusunda Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'nın Çin'le önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti. Lula, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerdeki hızlı artış dikkate alındığında ticari etkileşim ve yatırım için daha büyük potansiyelin bulunduğuna da dikkat çekti.

Lula, Brezilya'nın iş dünyası liderlerinden oluşan bir grubun, özellikle altyapı, madencilik ve enerji gibi alanlarda Çinli girişimcilerle yeni ortaklıklar kurmak üzere Çin ziyaretinde kendisine eşlik edeceğini açıkladı.

Bilim ve teknoloji alanında, özellikle de uzay konusunda daha fazla işbirliği yapmak istediğini ifade eden Lula, "Çin'le bir uydu anlaşmamız bulunuyor. Çin-Brezilya Dünya Kaynak Uydusu-5 ve -6 projelerini geliştirmek istiyoruz" dedi.

Lula ayrıca, "yapay zekanın sadece bir avuç ülkeye değil, tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak için" Çin'le yapay zeka konusunu görüşmek istediklerini de belirtti.