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Lüksemburg, Kosova'nın Avrupa Konseyi Üyeliğini Destekleyecek

Lüksemburg, Kosova'nın Avrupa Konseyi Üyeliğini Destekleyecek
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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine destek vereceklerini açıkladı. Kosova'nın AB üyeliği için gösterdiği çabaları takdir eden Bettel, bu süreçte Lüksemburg'un kilit bir ortak olduğunu vurguladı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine destek vereceklerini bildirdi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Bettel ile başkent Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bettel, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği kriterlerini karşılama konusunda olağanüstü bir iş çıkardığını ancak bu yolun "sprint koşusu" olmadığını, "maraton" olduğunu söyledi.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine destek vereceklerini belirten Bettel, "Kosova'ya hak ettiği yeri, saygıyı ve aynı zamanda başarı hikayesi yazma fırsatını vermek için çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Gervalla-Schwarz da Kosova'nın AB, NATO ve Avrupa Konseyine üyeliği yolunda Lüksemburg'un kilit bir ortak olduğunu söyledi.

Öte yandan, Bettel'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında, Kosova'daki özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan iki işbirliği anlaşması imzalandı.

Bettel ayrıca Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile de görüştü.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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