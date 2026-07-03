Lüksemburg'da üst düzey yetkililerin katılımıyla Türkiye-AB ekonomik ilişkileri görüşüldü

Lüksemburg'da Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ekonomik ilişkileri ele alındı.

Büyükelçi Kaymakçı, başkentte düzenlenen yaz buluşması etkinliğine, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Kalkınma Bakanı Xavier Bettel'in daveti üzerine katıldı.

Davete, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Kalkınma Bakanı Bettel, Lüksemburg Ekonomi Bakanı Lex Delles, Lüksemburg Savunma ve Ulaştırma Bakanı Yuriko Backes, Lüksemburg Sanayi Federasyonu Başkanı Alex Schumann ve Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı Fernand Ernster'in yanı sıra siyasetçiler ve Avrupa'dan iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kaymakçı, davette yaptığı görüşmelerde, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası ve güncellenen Avrupa sanayi mimarisinde Türkiye'nin, AB'ye aday ülke, Gümrük Birliği ortağı ve NATO müttefiki kimliğiyle layık olduğu şekilde konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecinin önünün açılması ve AB üyelik sürecinin ilerletilmesine yönelik mesajlar veren Kaymakçı, vize kolaylığının somut sonuçlarının görülmesi gerektiğini söyledi.

Yalçındağ, AA muhabirine davetteki temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Başbakan Frieden'in Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, "Başbakan, Türkiye ile Lüksemburg ve AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden ve Türkiye'nin AB sürecinin ilerletilmesinden yana olduğunu belirtti." dedi.

Türkiye-Lüksemburg ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini de değerlendirdiklerine işaret eden Yalçındağ, "Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve Avrupa ticari ve ekonomik sistemi içinde Türkiye'ye yönelik ayrımcı uygulamalardan kaçınılması gerekliliği konularını değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize süreçlerinde kolaylık sağlanmasının iş dünyası açısından taşıdığı önemi de vurguladık." ifadesini kullandı.

Sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarını da ele aldıklarını kaydeden Yalçındağ, "Savunma sanayii alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarını, ortak yatırım, finansman ve ticari etkinlikler düzenlenmesini ve Türkiye'deki sanayi şirketleri ile Lüksemburg arasında ortak yatırım olanaklarını konuşma fırsatımız oldu." dedi.

Lüksemburg'un finans, uydu ve uzay teknolojileri, lojistik, savunma sanayii ve turizm başta olmak üzere Türkiye ile önemli işbirliği fırsatları sunan stratejik bir ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, "DEİK - Türkiye-Avrupa İş Konseyleri olarak, Lüksemburg ile ikili ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve AB üyelik sürecimizin ilerletilmesi doğrultusunda temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.