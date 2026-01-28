Haberler

Belarus Cumhurbaşkanı: Çin ile Stratejik İlişkileri Derinleştireceğiz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ikili işbirliği toplantısında, Çin ile stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmeyi ve Çin'in Belarus'un ekonomik politikası için önemini vurguladı.

MİNSK, 28 Ocak (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin ile üst düzey stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Lukaşenko, Minsk'te düzenlenen ikili işbirliği konulu bir toplantıda, dünyanın jeopolitik değişimlerden geçtiği bu dönemde Çin'in Belarus'un dış ve ekonomik politikası için giderek daha önemli bir dayanak haline geldiğini vurguladı. Lukaşenko, "Çin sadece bizim en önemli ortağımız değil, aynı zamanda kalkınmak isteyen tüm ülkeler için de önemli bir ortak" ifadelerini kullandı.

Çin'in şu anda Belarus'un en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu ve Çin'e yapılan ihracatın AB'ye yapılan ihracatı aştığını söyleyen Lukaşenko, Çin pazarına erişimi artırmak ve Çin'den daha fazla yatırım çekmek için daha proaktif çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çinli onlarca şirketin kayıtlı olduğu Çin-Belarus Endüstri Parkı'ndaki ilerlemeyi vurgulayan Lukaşenko, ilan edilen tüm projelerin hızlı şekilde uygulanması ve hızlandırılması sözünü verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
