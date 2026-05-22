Lübnan Başbakanı Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ikili işbirliğini görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili işbirliği ve Ortak Koordinasyon Komitesi kurulması çalışmalarını görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili işbirliği ile Ortak Koordinasyon Komitesinin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmaları ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Selam, Bakan Şeybani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinliği vurgulanırken ekonomi, ticaret ve enerji sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Bakan Şeybani görüşmede, Suriye'nin, iki ülkenin ve halklarının çıkarlarına hizmet eden her türlü işbirliğini destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Taraflar ayrıca, Lübnan Başbakanı Selam'ın Suriye'ye gerçekleştirdiği son ziyaretin sonuçlarına ivme kazandıracak Ortak Koordinasyon Komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
