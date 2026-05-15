Lübnan, Trablusşam'dan Suriye sınırına uzanacak demir yolu hattını yeniden canlandırma projesini başlattı

Lübnan, kuzeydeki Trablusşam kenti ile Suriye sınırındaki Abbudiye bölgesi arasındaki demir yolu hattının yenilenmesi ve yeniden tasarlanmasına yönelik proje başlattı.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, Trablusşam Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Trablusşam-Abbudiye demir yolu hattını yeniden hayata geçirme çalışmalarına fiilen başladığını söyledi.

Rasamni, projenin Demir Yolları Kurumu ile Trablusşam Limanı yönetimi arasında birkaç ay önce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Projeye ilişkin teknik şartnamenin güncellenmesine yönelik çalışmanın 6 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Rasamni, projenin gerek yük gerek yolcu taşımacılığı açısından "çok açık bir ekonomik fayda" sağlayacağını kaydetti.

Demir yolu hattının Trablusşam Limanı'nın bölgesel ulaştırma ve lojistik merkezi konumunu güçlendireceğini vurgulayan Rasamni, projenin ticari hareketliliği artıracağını ve Lübnan'daki ulaştırma sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Rasamni, hükümetin Lübnan'ı bölgedeki büyük demir yolu projelerine entegre etmeye çalıştığını belirterek, Beyrut yönetiminin Suriye, Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölgesel ulaşım girişimlerine katılım talebinde bulunduğunu ifade etti.

Ekonomik projelerin başarıya ulaşması için güvenlik ve istikrarın temel şart olduğunu vurgulayan Rasamni, hükümetin İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden sağlanması için çaba gösterdiğini söyledi.

Trablusşam ile Abde bölgesi arasındaki demir yolu hattı, geçmişte Lübnan'ı Suriye ve Türkiye'ye bağlayan Doğu Akdeniz sahil demir yolu ağının önemli parçalarından biri olarak kullanılıyordu.