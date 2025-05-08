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Lübnan Projesi Fuarı Beyrut'ta Başladı

Lübnan Projesi Fuarı Beyrut'ta Başladı
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Lübnan'ın başkenti Beyrut, 6-9 Mayıs tarihleri arasında 26. Uluslararası İnşaat, Enerji ve Çevre Çözümleri Ticaret Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Fuara ilgi büyük.

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Lübnan Projesi fuarını ziyaret eden insanlar, 6 Mayıs 2025.

Lübnan Projesi veya diğer adıyla 26. Uluslararası İnşaat, Enerji ve Çevre Çözümleri Ticaret Fuarı 6-9 Mayıs tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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