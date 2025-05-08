Lübnan Projesi Fuarı Beyrut'ta Başladı

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Lübnan Projesi fuarını ziyaret eden insanlar, 6 Mayıs 2025.

Lübnan Projesi veya diğer adıyla 26. Uluslararası İnşaat, Enerji ve Çevre Çözümleri Ticaret Fuarı 6-9 Mayıs tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)