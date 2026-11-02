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Lübnan Elektrik Kurumu borçlu kamu kurumları ve belediyelerin elektriğini kesecek

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Lübnan Elektrik Kurumu, faturalarını ödemeyen kamu kurumları ve belediyelere yönelik elektrik kesintisi işlemlerini başlattı. 2 Kasım sabahı yürürlüğe girecek kesintide kamu hastaneleri hariç tutulurken, basına göre ödenmeyen faturalar yaklaşık 248 milyon dolar.

Lübnan Elektrik Kurumu, borçlarını ödemeyen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin elektriğinin kesilmesine yönelik işlemleri başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre kurumun yönetim kurulundan yapılan açıklamada, borçlarını ödemeyen ve ödeme planı için kurumla iletişime geçmeyen kuruluşların abonelik listelerinin bu sabah güncellenmeye başlandığı, elektrik kesintisi için gerekli talimatların verildiği belirtildi.

Açıklamada, kesintiden etkilenecek kurumların isimleri konusunda yalnızca yönetim kurulunun duyurularının esas alınması istendi.

Kurum, 23 Ekim'de elektriğin 2 Kasım sabahından itibaren kesileceğini duyurmuş, kamu hastanelerini uygulama dışında tutmuştu.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kamu idareleri ve kurumlarının Lübnan Elektrik Kurumuna ödemediği faturaların toplamı yaklaşık 248 milyon dolara ulaştı.

Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi de elektrik sektörüne ilişkin taleplerinin karşılanması için 6 Ekim'den itibaren Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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