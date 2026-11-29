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Lübnan'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Beyrut Maratonu'nda binlerce katılımcı, kuvvetli yağışa rağmen barış, birlik ve dayanışma mesajları vermek için koştu.

Yaklaşık 20 bin kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda katılımcılar 6 farklı kategoride yarıştı.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen organizasyon kapsamında 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik koşu gerçekleştirildi. Ayrıca engelli sporcular için yarı maraton, gençler için 2 kilometrelik koşu ve 6 kilometrelik yardım koşusu düzenlendi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve işgali sürerken ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi, barış ve dayanışma mesajı vermek amacıyla maratonda buluştu.

70'ten fazla ülkeden koşucunun katıldığı yarışlar, saat 06.00 sıralarında başladı. Kuvvetli yağışa rağmen yarışlara devam eden katılımcılar, Beyrut'un cadde ve sokaklarında koşarak bitiş çizgisine ulaşmanın sevincini yaşadı.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

"Beyrut ölmez. Her adımda hep birlikte, el ele olacağız"

Beyrut Maratonu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dina Hareki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona Lübnan dışından 800 koşucunun katıldığını belirtti.

Altı kilometrelik yardım koşusuyla katılımcıları hem spor yapmaya hem de derneklere destek olmaya teşvik ettiklerini söyleyen Hareki, katılım ücretlerinin bir bölümünün derneklere aktarıldığını kaydetti.

Lübnan'ın içinde bulunduğu zorluklara ve yağışlı havaya rağmen insanların koşmak için sokaklara çıktığını dile getiren Hareki, "23 yıldır bu mesajı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Beyrut ölmez. Her adımda hep birlikte, el ele olacağız. İnşallah her yıl maraton düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

"Lübnan için koşuyorlar"

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de maratonu düzenleyenleri tebrik ederek, katılımcı sayısının geçen yıla göre arttığını belirtti.

Maratonun ülkenin dört bir yanından Lübnanlıları bir araya getirdiğine dikkati çeken Seyyid, şöyle konuştu:

"Kuzeyden, güneyden, Bekaa'dan geliyorlar. Hepsinin amacı aynı. Lübnan için koşuyorlar. Nereden geldiklerini, hangi mezhepten olduklarını, bütün sorunlarını unutup Beyrut'un merkezinde bu güzel günü birlikte geçiriyorlar."

"İnşallah Lübnan'ın her köşesine huzur ve barış hakim olur"

42 kilometrelik maratonda Lübnanlı sporcular arasında birinci olan İmad Cezzini, bacaklarından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 2 yıldır yarışlara katılamadığını, yeniden yarışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Cezzini, "Yarış hiç kolay değildi. Çok şükür bitiş çizgisini geçtim ve 2 yıl aradan sonra birinciliği elde ettim. Bugün yarışlara güçlü bir dönüş yaptım." dedi.

Yarışın coşkulu bir atmosferde geçtiğini söyleyen Cezzini, "Bugün Beyrut çok güzeldi, sokaklarını koşuculara açtı. İnşallah Lübnan'ın her köşesine huzur ve barış hakim olur." diye konuştu.

Kaynak: AA