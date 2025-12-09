Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Maskat'ta Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Lübnan'daki son durumu ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Avn ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti.

Başkent Maskat'ta törenle karşılanan Avn, Umman Sultanı Bin Tarık ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ziyaretinin ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğini ilerleteceğini belirtti.

Beyrut ile Maskat arasındaki köklü bağlara dikkati çeken Avn, "Lübnanlılar, iki ülke arasında yeni işbirliği ufuklarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Bin Tarık ise ülkesinin Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine vurgu yapan Bin Tarık, ikili işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın Umman ziyareti 2 gün sürecek.