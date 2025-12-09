Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Maskat'ta Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Maskat'ta Umman Sultanı Bin Tarık ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomiden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımlar atıldığını belirtti. Avn, Lübnan ve Umman arasındaki köklü bağlara dikkat çekerek yeni işbirliği imkanlarını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Lübnan'daki son durumu ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Avn ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti.

Başkent Maskat'ta törenle karşılanan Avn, Umman Sultanı Bin Tarık ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ziyaretinin ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğini ilerleteceğini belirtti.

Beyrut ile Maskat arasındaki köklü bağlara dikkati çeken Avn, "Lübnanlılar, iki ülke arasında yeni işbirliği ufuklarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Bin Tarık ise ülkesinin Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine vurgu yapan Bin Tarık, ikili işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın Umman ziyareti 2 gün sürecek.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title