Haberler

Lübnan, İspanya ile ekonomik işbirliğini ve yatırımları artırmayı hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İspanya'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin İspanya ile mevcut ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve yeni anlaşmalar imzalamak için çeşitli görüşmeler yapacağını açıkladı. Avn, İspanya'nın sağladığı destekler için teşekkür ederken, iki ülke arasında tarım, kültür ve bilim alanlarında anlaşmalar yapılacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İspanya ile mevcut ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi, İspanyol yatırımlarını artırmayı ve Lübnan'ın bu ülkeye ihracatını yükseltecek yeni anlaşmalara imza atmayı hedeflediğini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, 2 gün sürecek çalışma ziyareti kapsamında İspanya'ya ulaştığı belirtildi.

Avn'ın ziyaret kapsamında İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geleceği, çeşitli alanlarda bazı anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü kaydedildi.

Başkent Madrid'e varışının ardından açıklamalarda bulunan Avn, İspanya ile ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirterek, bu ilişkilerin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve insani değerler temelinde geliştiğini ifade etti.

Avn, İspanya'nın özellikle Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki katkıları ile Lübnan ordusuna sağladığı mali, eğitim ve lojistik destekten dolayı teşekkür ederek, bu katkıların Lübnan için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın İspanya ile mevcut ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi, İspanyol yatırımlarını artırmayı ve Lübnan'ın İspanya'ya ihracatını yükseltecek yeni anlaşmalara imza atmayı hedeflediğini kaydetti.

Avn, iki ülke arasında tarım, kültür ve bilim alanlarını kapsayan çeşitli anlaşmaların imzalanacağını bildirdi.

Görüşmelerde İspanya'dan Avrupa Birliği (AB) nezdinde İsrail'e karşı daha kararlı adımlar atılması için girişimde bulunmasını isteyeceğini belirten Avn, İsrail'in ateşkes hükümlerine uyması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını tam olarak uygulaması çağrısında bulunacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

Atalanta transferi duyurdu: Anlaşmaya vardık