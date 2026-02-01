Lübnan, İspanya ile ekonomik işbirliğini ve yatırımları artırmayı hedefliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İspanya ile mevcut ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi, İspanyol yatırımlarını artırmayı ve Lübnan'ın bu ülkeye ihracatını yükseltecek yeni anlaşmalara imza atmayı hedeflediğini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, 2 gün sürecek çalışma ziyareti kapsamında İspanya'ya ulaştığı belirtildi.

Avn'ın ziyaret kapsamında İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geleceği, çeşitli alanlarda bazı anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü kaydedildi.

Başkent Madrid'e varışının ardından açıklamalarda bulunan Avn, İspanya ile ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirterek, bu ilişkilerin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve insani değerler temelinde geliştiğini ifade etti.

Avn, İspanya'nın özellikle Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki katkıları ile Lübnan ordusuna sağladığı mali, eğitim ve lojistik destekten dolayı teşekkür ederek, bu katkıların Lübnan için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın İspanya ile mevcut ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi, İspanyol yatırımlarını artırmayı ve Lübnan'ın İspanya'ya ihracatını yükseltecek yeni anlaşmalara imza atmayı hedeflediğini kaydetti.

Avn, iki ülke arasında tarım, kültür ve bilim alanlarını kapsayan çeşitli anlaşmaların imzalanacağını bildirdi.

Görüşmelerde İspanya'dan Avrupa Birliği (AB) nezdinde İsrail'e karşı daha kararlı adımlar atılması için girişimde bulunmasını isteyeceğini belirten Avn, İsrail'in ateşkes hükümlerine uyması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını tam olarak uygulaması çağrısında bulunacaklarının altını çizdi.