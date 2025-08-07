Los Angeles'taki Orman Yangınları Dolaylı Olarak 440 Can Aldı

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında dolaylı yollardan 440 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmada, Los Angeles kentinde ocakta başlayan yangınların ardından dolaylı yollarla hayatını kaybeden kişiler incelendi.

Araştırmacılar, yangınların çıktığı dönemde Los Angeles'ta yaşamını yitiren kişilerin ölüm nedenlerini, geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırdı.

Sonuçlara göre, orman yangınlarının yaşandığı dönemde ölümler, önceki yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi.

Bu ölümlerin bir kısmı doğrudan akciğer ve kalp rahatsızlıklarına bağlanırken, diğerlerinin ise diyaliz veya kanser tedavilerindeki gecikmeler gibi yangına bağlı sağlık hizmeti aksaklıklarının yol açtığı dolaylı etkilerle gerçekleştiği tespit edildi.

Araştırmacılar, 440 kişinin dolaylı olarak yangınlar yüzünden öldüğünü ortaya koydu.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında 30 kişi hayatını kaybetti.