Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürprizi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kaptan yemek yiyen bir sincap maymunu, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
LONDRA, 5 Nisan (Xinhua) -- Yaklaşan Paskalya vesilesiyle, İngiltere'nin başkentinde bulunan Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara Paskalya yumurtası şeklindeki kaplara gizlenmiş yiyecekler verildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabın içini yalayan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabı tutan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kaptan yiyecek toplayan bir sincap maymunu, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabı tutan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)