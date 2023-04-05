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Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürprizi

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürprizi

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LONDRA, 5 Nisan (Xinhua) -- Yaklaşan Paskalya vesilesiyle, İngiltere'nin başkentinde bulunan Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara Paskalya yumurtası şeklindeki kaplara gizlenmiş yiyecekler verildi.

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürpriziİngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kaptan yemek yiyen bir sincap maymunu, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

LONDRA, 5 Nisan (Xinhua) -- Yaklaşan Paskalya vesilesiyle, İngiltere'nin başkentinde bulunan Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara Paskalya yumurtası şeklindeki kaplara gizlenmiş yiyecekler verildi.

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürpriziİngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabın içini yalayan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürpriziİngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabı tutan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürpriziİngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kaptan yiyecek toplayan bir sincap maymunu, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Londra Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Paskalya Sürpriziİngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Hayvanat Bahçesi'nde Paskalya yumurtası şeklindeki kabı tutan bir Sumatra kaplanı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Paskalya Londra Güncel Haberler

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