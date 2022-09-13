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Londra'da halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti (2)

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen ulusal yas beşinci gününe girdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen ulusal yas beşinci gününe girdi. Başkent Londra'da Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı önündeki Green Park'a akın eden halk, Kraliçe'nin anısına parka çok sayıda çiçek ve not bıraktı. Ayrıca, başkent Londra'da yaşayan bir Türk de Kraliçe anısına parka Türk bayraklı çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

Buckingham Sarayı Kraliçe Elizabeth England Londra Güncel Haberler

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