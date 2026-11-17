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LONDRA, 17 Kasım (Xinhua) -- Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, yaşam bilimleri ve kuantum teknolojisi alanındaki üç proje için 22 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon ABD doları) finansman sağlayacaklarını duyurdu.

Khan pazartesi günü Londra Yaşam Bilimleri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, finansmanın Londra'nın en hızlı büyüyen sektörlerinden bazılarında faaliyet gösteren şirketleri ve inovasyon bölgelerini destekleyeceğini, kentin kamu sektörü, iş dünyası ve üniversitelerini bir araya getireceğini belirtti.

Londra'da 2.700'den fazla yaşam bilimleri şirketi faaliyet gösteriyor. Belediye Başkanlığı'nın verilerine göre, kentteki yaşam bilimleri şirketleri 2026 yılında şu ana kadar 3,2 milyar ABD doları girişim sermayesi yatırımı aldı. Bu miktar, 2025 yılının tamamında alınan yatırımın yüzde 35 üzerinde bulunuyor.

15-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Londra Yaşam Bilimleri Haftası'nın, ilaç geliştirme, gen terapisi ve tıbbi inovasyon alanlarındaki fırsatları ele almak üzere dünyanın dört bir yanından 5.000'den fazla sektör temsilcisi, araştırmacı ve yatırımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua