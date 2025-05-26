Liverpool'da Kutlamalar Sırasında Araç Kalabalığa Daldı

Liverpool'da Kutlamalar Sırasında Araç Kalabalığa Daldı
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreninde, bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi gözaltına alındı ve polis soruşturmalara başladı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

Polis, 53 yaşında bir İngiliz'i gözaltına aldı

Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X'ten yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Olaya hızlı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle polise ve acil servis ekiplerine teşekkür eden Starmer, "Gelişmelerden haberdar ediliyorum ve polise soruşturma için ihtiyaç duydukları alanı vermemizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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