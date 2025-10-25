Litvanya Havalimanları Meteoroloji Balonları Nedenle Geçici Olarak Kapatıldı

VİLNİUS, 25 Ekim (Xinhua) -- Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, meteoroloji balonlarının hava sahasına doğru uçması nedeniyle Litvanya'nın Vilnius ve Kaunas havalimanlarının cuma gecesi geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Danışmanı Lukas Pakeviius, Vilnius Havalimanı'nda saat 20.31'de, Kaunas Havalimanı'nda ise saat 20.36'da hava trafiğinin askıya alındığını söyledi. Başlangıçta her iki havalimanında da uçuşlar saat 22.00'ye kadar durdurulmuştu, ancak kapatma daha sonra 4 saat uzatılarak 02.00'ye alındı.

Litvanya havalimanlarından alınan verilere göre Vilnius Havalimanı'nda 4, Kaunas Havalimanı'nda ise 3 uçuşun etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Litvanya havalimanları, durumu yönetmek için derhal harekete geçtiklerini, mümkün olduğunda uçuşları Palanga Havalimanı'na yönlendirdiklerini ve yolcular için otobüs transferleri ayarladıklarını açıkladı.

Facebook'ta yaptığı paylaşımda olayı doğrulayan Başbakan Inga Ruginiene, "Belarus'tan Litvanya'ya yine büyük miktarda kaçak meteoroloji balonu fırlatıldı" dedi. Ruginiene, Devlet Sınır Muhafız Servisi'nin buna yanıt olarak Salcininkai ve Medininkai sınır kontrol noktalarını cumartesi günü saat 12.00'ye kadar geçici olarak kapattığını belirtti.

Vilnius Havalimanı, bu ayın başlarında da Litvanya hava sahasına doğru uçan balonlar tespit edildiği için iki kez geçici olarak kapatılmıştı.