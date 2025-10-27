Litvanya, Belarus Sınırını Süresiz Kapattı

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıkladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Başbakan Ruginiene, Belarus'tan gelen balonlar nedeniyle başkent Vilnius'taki havalimanının bir haftada 4 kez uçuşları durdurmasının ardından Ulusal Güvenlik Komisyonunu topladı.

Hükümetin, Belarus sınırını belirli istisnalar dışında süresiz kapatma kararını zaten hazırladığını aktaran Ruginiene, "Diplomatlar, diplomatik posta ve ayrıca Belarus'tan gelen Avrupa Birliği (AB) ile Litvanya vatandaşlarının girişine izin verilecek. Bunun dışındaki tüm geçişler durdurulacak." dedi.

Ruginiene, bu şekilde Belarus'a bir mesaj gönderdiklerini ifade ederek, hiçbir hibrit saldırıya izin vermeyeceklerini ve bu tür eylemleri durdurmak için en sert önlemleri alacaklarını vurguladı.

Ordunun bugünden itibaren hava sahasına giren balonları durdurmak için tüm gerekli önlemleri alacağını bildiren Ruginiene, "Balonları düşürmek için 'kinetik önlemler' kullanılacak. Hava sahamıza yönelik her ihlalde en sert adımları atmaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus'a karşı ek yaptırım paketinin AB ile koordineli şekilde hazırlanacağına dikkati çeken Ruginiene, NATO ve AB'nin parçası olduklarına ve adımları onlarla uyum içinde attıklarına işaret etti.

Ruginiene, Vilnius ve Kaunas havalimanları arasında özel otobüslerin hizmete başladığını, böylece yolcuların iki havalimanı arasında geçiş yapabileceğini kaydetti.

Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.