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Lice Kaymakamı: Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor

Lice Kaymakamı: Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor
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Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de kararlılık vurgusu yaptı. Gençleri uyuşturucu illetinden kurtarmak ve kara para finansmanını engellemek amacıyla yürütülen seferberlikte vatandaşların desteğine ihtiyaç duyuluyor.

'MÜCADELEMİZ AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucunun imhasının ardından yaptığı açıklamada, ilçede terörün etkisini büyük mücadeleyle kırdıklarını, uyuşturucuyla mücadelenin de aynı kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Bu maddenin de etkisini kırmak niyetindeyiz. Burada tabii amacımız başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak. Aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Bu kararlı mücadele kapsamında yasa dışı kenevir ekim alanları, ilçemizde bu mücadele kapsamında azalmaktadır, istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Tabii bu topyekun bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla bakmıyoruz. Eğitim, sosyokültürel, ekonomik ayağı topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan her kesimden bizlere destek olmasını bekliyoruz. Bu bizim mücadelemizde asli bir unsur. Bizlerle destek ve iş birliği içerisinde bulunmaları çok önem arz etmektedir. Sayın Valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede, başta kahraman jandarma personelimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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