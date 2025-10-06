Libya ve Endonezya Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Anis Matta ile ticaret, yatırım, eğitim ve enerji alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Matta'nın Libya'ya düzenlediği ziyaret çerçevesinde Baur ile Libya Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ticaret, yatırım, eğitim ve enerji alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konularının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Baur ve Matta'nın, iki ülke arasında ortak bir komite kurularak düzenli istişare mekanizmasının oluşturulması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki durum ile iki ülkenin Filistin davasını destekleyen tutumlarının ele alındığı belirtildi.

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matta ve beraberindeki heyet dün de Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.