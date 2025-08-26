Libya ve ABD Arasındaki Siyasi İşbirliği Güçleniyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeremy Brent ile ülkedeki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesinin yollarının yanı sıra başta petrol sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde Libya-ABD ortaklıklarını güçlendirme mekanizmalarını görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığının medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, Maslahatgüzar Brent'i başkent Trablus'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, siyasi sürecin hızlandırılması, bölünmenin sona erdirilmesi ve devlet kurumlarının sağlam anayasal ve yasal temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla birleştirici çabaların önemi vurgulandı.

Libya ile ABD arasındaki işbirliği ilişkilerini güçlendirmek ve ikili çıkarlara hizmet etmek için koordinasyonu sürdürmek konusuna önem verildiği kaydedilen görüşmede, başta petrol sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde Libya-ABD ortaklıklarının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların yanı sıra, Ulusal Petrol Şirketi'nin bazı büyük Amerikan petrol şirketleriyle imzaladığı anlaşmalar ışığında ekonomik işbirliğinin de ele alındığı paylaşıldı.

Başkanlık Konseyi Başkanı da görüştü

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Muhammed el-Menfi de ABD'li Maslahatgüzar Brent'i başkent Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede, siyasi sürecin hızlandırılmasının önemli olduğu, özgür ve şeffaf seçimlere yol açacak, bölünmüşlük durumuna son verecek ve devlet kurumlarını sağlam anayasal ve yasal temeller üzerine yeniden inşa edecek kapsamlı bir ulusal çözüm için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra son siyasi, ekonomik ve güvenlik gelişmeler de ele alındı.

Buluşmada ayrıca, devletin egemen kurumlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini pekiştirmek ve iyi yönetişimi artırmak amacıyla, Libya'nın milli petrol şirketi ve elektrik şirketinin harcamalarını izlemekle görevli Yüksek Mali Komite ve bağlı komitesinin çabalarını destekleme yolları görüşüldü.

Libya'da siyasi bölünme

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.

Libya'da halk, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesi sonrasında geçiş hükümetleri tarafından yönetilirken, seçimlerin düzenlenmesini ve ülkede istikrarın sağlanmasını ümit ediyor.