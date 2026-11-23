Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TRABLUS, 23 Kasım (Xinhua) -- Libya Ulusal Petrol Şirketi, Şerara Petrol Sahası'ndan gelen ham petrol boru hattındaki bir vananın yetkisiz kişilerce kapatılmasının ardından günde yaklaşık 350.000 varil üretim kaybı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, Akakus Petrol Operasyonları tarafından işletilen boru hattının, iki haftayı aşkın süredir kapalı olan Hamada boru hattıyla aynı dönemde devre dışı kaldığını belirtti. Hamada hattındaki kesinti nedeniyle an itibarıyla günlük yaklaşık 15.000 varil üretim kaybı yaşandığı kaydedildi.

Yaşanan iki kesinti nedeniyle Libya'nın toplam kaybının günlük yaklaşık 365.000 varile çıktığına dikkat çekilen açıklamada, küresel petrol fiyatlarının yükseldiği ve iç ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde ülke ekonomisinin daha da zorlanabileceği uyarısı yapıldı.

Libya'nın güneybatısındaki Murzuk Havzası'nda yer alan Şerara, ülkenin en büyük petrol sahası olarak petrol üretimi ve ulusal gelirler açısından kritik öneme sahip.

Kaynak: Xinhua