Libya Petrol Üretimi Normal Seyirde Devam Ediyor

Libya Petrol Üretimi Normal Seyirde Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Petrol Kurumu, tüm petrol sahalarında üretim ve ihracat faaliyetlerinin normal ve güvenli bir şekilde sürdüğünü duyurdu. Son 24 saatte 1.4 milyon varil ham petrol üretildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), tüm sahalarda üretimin rutin ve normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

NOC'dan yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki üretim ve limanlardaki duruma ilişkin bilgi verildi.

Tüm petrol sahaları ve limanlardaki teknik ve operasyonel faaliyetlerin normal ve güvenli şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Kurumun tüm iştiraklerinde petrol ve doğal gaz üretimi ile ihracat faaliyetleri, en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak sorunsuz ve kesintisiz şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte ham petrol üretiminin 1 milyon 376 bin 415 varil, doğal gaz üretiminin ise 2 milyar 560 metreküp olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı Müdürü İbrahim Firkaş da yerel medyaya yaptığı açıklamada, hava trafiğinin olaylardan önceki olağan programa döndüğünü, ilk hac kafilesi uçuşunun da 21 Mayıs Çarşamba günü yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.