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Libya'nın Akdeniz Sınırları İçin Önemli Toplantı

Libya'nın Akdeniz Sınırları İçin Önemli Toplantı
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesi üzerine teknik ve hukuki konuları ele almak amacıyla üst düzey bir toplantı düzenledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkesinin Akdeniz'deki sınırlarının belirlenmesine ilişkin toplantıya başkanlık ettiği belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin İletişim Bakanı Velid el-Lafi, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve Dışişleri Bakanlığı Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Muhammed el-Harari ile yaptığı toplantıya dair bilgi verildi.

Toplantıda, " Libya'nın Akdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin teknik ve hukuki konuların" ele alındığı, deniz bölgelerindeki egemenlik hakları ile özellikle münhasır ekonomik bölgelerdeki doğal kaynaklarla ilgili "siyasi ve bölgesel zorlukların" değerlendirildiği aktarıldı.

Dibeybe'nin toplantıda deniz sınırı meselesinin Libya ulusal güvenliğinin özüne dokunan bir egemenlik meselesi olduğunu ve "ulusal siyasi karardan ayrı bir teknik mantıkla ele alınamayacağını" ifade ettiği kaydedildi.

Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Harari'nin de mevcut durum ve Komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdiği, "gelecekte herhangi bir bölgesel anlaşmazlık ya da mutabakat karşısında Libya'nın sağlam bir duruş sergilemesi için teknik ve egemen makamlar arasındaki koordinasyonun önemini" vurguladığı ifade edildi.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Süleyman'ın ise açık denizde arama ve üretim faaliyetlerinde herhangi yasal veya coğrafi bir aksamanın sonuçları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kara ve Deniz Sınırları Komitesi Başkanı Harari, geçen hafta yaptığı açıklamada, Komitenin Libya deniz mekansal planlama dosyası üzerinde çalıştığını ve ilgili kurumlarla koordineli yürütülecek çalışmanın ardından haritaların yasal olarak tanımlanmış biçimde yayınlanacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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