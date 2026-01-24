Haberler

Libya Başbakanı, 2025'te ülkesinin petrol üretiminin son 12 yılın en yükseğine ulaştığını söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2025 yılında günlük petrol üretiminin 1 milyon 370 bin varile ulaşacağını açıkladı. Zirvede uluslararası enerji şirketleri ile önemli anlaşmalar imzalanacak.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1 milyon 370 bin varile ulaştığını açıkladı.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026'nın açılışında konuşan Başbakan Dibeybe, 2025'te ülkesinin çeşitli bölgelerindeki İravn, Mütehanduş, el-Hayr, Hamada 47 ve Sinavn petrol sahaları dahil çok sayıda petrol sahasında üretim başlatıldığını belirtti.

Yine geçen sene 17 yıl aradan sonra ülkesinin ilk kez petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıktığını aktaran Dibeybe, çok sayıda uluslararası enerji şirketinin katıldığı ihalenin şubat ayının 2. haftasında açıklanacağını söyledi.

Zirvede Fransız TotalEnergies ve Amerikan ConocoPhillips ile anlaşma imzalanacak

Dibeybe, iki açık deniz doğal gaz sahasının geliştirilmesi için de anlaşma imzalandığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu zirve anlaşmaların imzalandığı bir platform olacak. Zirvenin 4. Oturumunda bir dizi mutabakat muhtırası ve anlaşma imzalanacak. Libya Ulusal Petrol Kurumunun Fransız TotalEnergies ve Amerikan ConocoPhillips ile olan anlaşmaları tadil edilecek. Bu anlaşma 25 yıl sürecek ve 20 milyar doları aşan yatırımı da içeriyor ve üretim kapasitesini günlük 58 bin varil arıtmayı hedefliyor."

Dibeybe zirvede ayrıca, ABD şirketi Chevron ile arama, saha geliştirme ve üretim alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele alan bir mutabakat zaptı ile Mısır ile arama, üretim ve ilgili lojistik hizmetler alanlarında bir işbirliği mutabakat zaptının da imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
