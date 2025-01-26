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Libya'daki Gıda Fuarında Türkiye'den Rekor Katılım

Libya'daki Gıda Fuarında Türkiye'den Rekor Katılım
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Libya'nın Trablus şehrinde düzenlenen gıda fuarına Türkiye, 57 firmayla en büyük katılımcı olarak öne çıktı. Fuar, Kuzey Afrika'nın en büyük gıda etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor ve Türk firmalar, geniş bir ürün yelpazesi ile yer alıyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bu yıl 6. düzenlenen gıda fuarına en çok katılım, ev sahibi ülkenin ardından Türkiye'den oldu.

Trablus Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda, Libya'nın dışında Türkiye, Fransa, Rusya, İtalya, Almanya, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Sri Lanka, Tayland ve Hindistan'dan çok sayıda gıda firması ürünlerini sergiliyor.

Fuar organizatörlerinden Mesut Akpınar, AA muhabirine, Trablus'ta düzenlenen fuarın yalnız Libya'da değil Kuzey Afrika ülkelerindeki en büyük gıda fuarlarından biri olduğunu söyledi.

Libya Gıda Fuarına Türk firmaların her yıl düzenli katıldığını aktaran Akpınar, "Bu sene Libya dışında en büyük katılım 57 firmayla yine Türkiye'den oldu. Onun dışında da yine sırasıyla Mısır, Tunus, İtalya, Hindistan gibi ülkelerden de katılım gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den öncü gıda firmalarının fuarda ürünlerini tanıtma imkanı bulduğunu dile getiren Akpınar, yalnız gıda firmaları değil paketleme, dolum makinaları ve gıda ile ilgili her sektörden geniş bir yelpaze ile Türk firmaların katılım sağladığını kaydetti.

Geçen senelerdeki guarlara Libyalıların büyük ilgi gösterdiğini hatırlatan Akpınar, 30 bin kişiyi aşan ziyaretçiyi gördüklerini ifade ederek, "Libya halkı bu fuarı artık çok özümsedi, benimsediler o yüzden bu sene de ciddi bir ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Libyan Ekonomi Bakanı ve Trablus Büyükelçisi Türk stantlarını dolaştı

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç fuar alanında Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Büyükelçi Begeç, Ekonomi Bakanı Huveyc'e Türkiye'den fuara katılan öncü gıda firmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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