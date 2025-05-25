Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu

Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu
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Libya'nın Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde bulunan petrol boru hattında sızıntı tespit edilmesi üzerine hattın kapatıldığı ve Hamada petrol sahalarındaki üretimin durdurulduğu bildirildi. Ulusal Petrol Şirketi, sızıntının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

TRABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Libya'da başkent Trablus'un yaklaşık 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinin güneyindeki petrol boru hattı sızıntı tespit edilmesi üzerine kapatıldı.

Devlete ait Ulusal Petrol Şirketi, cumartesi günü kapatılan boru hattındaki sızıntıyı kontrol altına almak için bakım ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hattın kapatılması nedeniyle Hamada petrol sahalarındaki petrol üretimi de derhal durduruldu.

Öte yandan boru hattındaki basıncı düşürmek için El-Riyayna şehrindeki vana kapatılırken, Zaviye rafinerisindeki vanalar açıldı.

Şirket, uzmanlardan oluşan bir ekibin sızıntının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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