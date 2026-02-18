Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe hükümetin ilk toplantısında kabine değişikliğini duyuracağını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişiklikleri duyuracağını açıkladı. Ayrıca, siyasi ve ekonomik reformlar üzerinde durdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişikliği duyuracağını söyledi.

Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamada halka seslendi.

Hükümetinin ilk günden itibaren devrik lider Muammer Kaddafi yönetiminin destekçileri de dahil olmak üzere her kesime karşı sorumlu davrandığını kaydeden Dibeybe, "Haksız yere hapsedilenleri ve cezalarını tamamlamış olanları serbest bıraktık. Ayrımcılık yapmadan herkes için siyasi ve sosyal bir ortam sağlamak için çalıştık." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Zintan kentinde 3 Şubat'ta Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam'a düzenlenen suikastın faillerinin tespit edilmesi için hükümetin sorumlu davrandığını ve tüm Libyalıların kanun önünde eşit haklara sahip olduğunu aktardı.

Hükümet ilk toplantısında kabine revizyonunu duyuracak

Libya'da uzun yıllardır siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yapılamayan seçimlerle ilgili adil ve uygulanabilir yasaların gerektiğini vurgulayan Dibeybe, halkın meşruiyeti yenileyeceği seçimleri düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi.

Dibeybe, hükümetin ilk toplantısında kabinede yapılacak değişikliği açıklayacağını belirtti.

Ülkedeki ekonomik kötüleşmenin çözümünün yerel para biriminin güçlendirilmesinden geçtiğini aktaran Dibeybe şunları kaydetti:

"Vatandaşın bugünkü önceliği, büyük projelerden önce güçlü bir para birimi ve istikrarlı fiyatlardır. Öncelik insana yakışır bir yaşamdır. Kanun izin veriyor olsa da tek bir dinarı bile kamu borcu olarak kaydetmedik, bankalardan da borç almadık. Mali anlaşmaya uyulması ve gelişigüzel harcamaların durdurulması, krizin üstesinden gelmenin ön koşuludur."

Kaynak: AA " / " + Muhammed Semiz -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

Dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

Devre arasında oyuncularına tek bir şey söylemiş
Amasya'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Mevlit programı hastanede bitti