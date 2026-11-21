BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile 9. Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı, 20 Kasım 2026.

Çin Başbakanı Li Qiang, 9. Çin-Avustralya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avustralya ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye, yeşil dönüşüm ve inovasyon gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li toplantıda, iki ülke arasında tüketimin geliştirilmesi, dijital ve akıllı teknolojiler ile yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm olmak üzere üç temel alanda işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise Çin'in Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu ve halklarına somut faydalar sağladığını ifade etti. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua