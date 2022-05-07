Lewis Hamilton'ın mücevherleri ile başı dertte!

Formula 1 pilotlarının yarışlarda mücevher takmasına yönelik yasak uzun zamandan beri bulunuyor. FIA Yarış Direktörü Niels Wittich de Avustralya GP öncesinde pilotlara araç sürerken mücevher takmanın yasak olduğunu tekrar hatırlatmıştı.

Olası bir yangına karşı kıyafetlerin altındaki metal aksesuarların tehlike yarattığını belirten Yarış Direktörü ayrıca iç çamaşırı konusunda pilotları uyardı. FIA, bu haftasonu itibariyle ise mücevher ve iç çamaşırı kontrollerini içeren güncellenmiş inceleme politikasını duyurdu. Yayınlanan bu belgeye ise tepki gecikmedi.

Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ismini değiştiriyor!

Hamilton basın toplantısında 8 yüzük ve 4 kolye taktı!

Son olaylar ve gelişmeler üzerine 7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, dün akşam yapılan toplantıya 3 saat, 8 yüzük, 4 kolye ve 2 küpe takarak katıldı. Yetkililerin böyle bir şeye takılmasının gereksiz olduğunu belirten Hamilton, geri adım atacak gibi görünmüyor.

Taktığı mücevher ile tepkisini ortaya koyan Hamilton, aynı zamanda sözleriyle de FIA'yı hedef aldı:

"Bugün daha fazla mücevher takamadım! Bir spor olarak attığımız adımları ve odaklanmamız gereken daha önemli konuları düşündüğümüzde neredeyse geriye doğru bir adım atmışız gibi hissediyorum.

Spor olarak gerçekten büyük adımlar attığımızı düşünüyorum. Bu çok küçük bir şey. 16 yıldır sporun içindeyim ve 16 yıldır takı takıyorum. Arabada sadece küpelerim ve çıkaramadığım burun piercing'im var.

Bu tartışmaya girmemiz oldukça gereksiz. Bu yüzden Muhammed (FIA başkanı Ben Sulayem) ile iletişim kurmaya ve çalışmaya çalışacağım. Sporun, Muhammed'in ve F1 ile ortaklaşa çalışmak için buradayım.

Vücüdunda görünmeyen yerlerde mücevherlerin olup olmadığı tartışmalarına da açıklık getiren 7 kez şampiyon pilot şu ifadeleri kullandı:

Nerede olduğunu gerçekten açıklayamam ama platin, bu yüzden manyetik değil. Geçmişte hiçbir zaman bir güvenlik sorunu oluşturmadı. 16 yılda çok fazla MR taramasına girdim ve platini çıkarmak zorunda kalmadım.

Mercedes-AMG Petronas pilotu, olası bir yasak konusunda ise endişeli olmadığını belirtti. Takımının yedek bir pilotu olduğunu söyleyen Hamilton, kendisinin bu sırada Miami'de keyifli vakit geçirebileceğini ima etti. Ayrıca FIA üzerindeki sorumluluğu almak adına bir fergatnameye imza atabileceğini de ekledi.

Gelişmeler üzerine FIA, kolayca çıkaralamayacak mücevherler için Hamilton'a iki yarışlık muafiyet tanıdı. Buna göre Lewis Hamilton, 2 yarış daha mücevherleri ile yarışabilecek. Hamilton'un muafiyeti Monaco GP'nde son buluyor.

Peki siz bu mücevher tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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