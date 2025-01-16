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Legoland Shanghai Resort 2025'te Açılacak

Legoland Shanghai Resort 2025'te Açılacak
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Shanghai Belediye Halk Kongresi'nde yapılan açıklamaya göre, Legoland Shanghai Resort'un 2025 yılında açılması planlanıyor. Tesisin bu yaz açılışı yapılmadan önce günde 2.000 ila 5.000 turist ağırlayacağı bir deneme dönemi geçireceği belirtildi.

SHANGHAİ, 16 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Belediye Halk Kongresi'nin çarşamba günü yapılan yıllık oturumunda sunulan hükümet çalışma raporuna göre, Legoland Shanghai Resort'un 2025 yılında açılması planlanıyor.

Jinshan Bölgesi Kültür ve Turizm Bürosu Başkanı Wang Minmin, resmi açılışı bu yaz yapılması beklenen tesisin, resmi faaliyetler başlamadan önce günde 2.000 ila 5.000 turistin ağırlanacağı bir deneme dönemi geçireceğini söyledi.

Legoland Shanghai Resort'un Genel Müdürü Chen Jie, tesisin açılışının yerel kalkınma ve dönüşümü teşvik edeceğini söyledi.

Söz konusu tesisin 318.000 metrekarelik bir alanı kapsayacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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