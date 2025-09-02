Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi Projesi

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin yeni Milli Uçak Gemisi projesiyle Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'ü de geride bırakarak, en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacağını belirtti.

Gazetenin, "Türkiye, Charles de Gaulle uçak gemisini de geride bırakarak en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi hakkındaki "devasa projenin" resmi startını verdiği vurgulandı.

Haberde, "Alışılmışın dışındaki proje olan MUGEM (Milli Uçak Gemisi) adlı dev, 2030 ufkunda hizmet vermeye başlayacak. Savaş uçakları ve görünmez insansız hava araçları taşıyabilecek." ifadeleri kullanılırken, Milli Uçak Gemisi'nin Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilecek ilk uçak gemisi olduğuna değinildi.

"Milli Uçak Gemisi, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü net bir şekilde geçecek"

"285 metre uzunluğu, 72 metre genişliği ve 60 bin tondan fazla deplasmana sahip olacak olan Milli Uçak Gemisi, şimdiye kadar Akdeniz'in amiral gemisi olan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü (261 metre uzunluk, 42 bin 500 ton) net bir şekilde geçecek." değerlendirmesine yer verilen Le Figaro haberinde, Türkiye'nin bu yeni projesiyle denizcilik camiasında güçlü bir etki yaratmak istediği belirtildi.

Haberde, Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen'in yerel basına Milli Uçak Gemisi'nin yakıt ikmali yapmadan Türkiye'den ABD'nin New York eyaletine kadar gidip gelebileceğini açıkladığı aktarılırken, hidrodinamik hesaplamalara göre tasarlanan geminin pruvasının yakıt tüketiminde tahmini yüzde 1,5'lik bir azalma sağladığına dikkati çekildi.

2027-2028 yıllarında denize indirilmesi ve 2030'da hizmete başlaması öngörülen Milli Uçak Gemisi'nin yaklaşık 50 araç taşımasının beklendiği kaydedilen haberde, Batılı uçak gemilerinin aksine bu geminin başından itibaren KIZILELMA ve ANKA 3 gibi son nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) için tasarlanacağının altı çizildi.

"Türkiye, bu boydaki bir uçak gemisini tasarlayabilen sınırlı sayıdaki ülkelerin kulübüne dahil olacak"

Haberde, geminin ayrıca HÜRJET uçağını da taşıyabileceği ifade edilerek Türkiye'nin, Milli Uçak Gemisi'nin parçalarının yüzde 80'den fazlasının yerli üretim olacağı garantisi verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmada, TCG Anadolu'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa edeceklerini duyurduğu, ordunun tarih yazdığını ve Filistin, Somali gibi mazlum halklara ilham olduğunu dile getirdiği aktarılan haberde, "Takvime uyulursa, Türkiye, ABD, Rusya, Fransa ve Çin gibi bu boydaki bir uçak gemisini tasarlayabilen sınırlı sayıdaki ülkelerin kulübüne dahil olacak." denildi.

Haberde ayrıca, 75 bin tonluk Fransız Yeni Nesil Uçak Gemisi'nin (PANG) on yıl içinde Akdeniz'in "yeni büyük devi haline geleceği" yorumuna yer verildi.