Lavrov, Afganistan'la işbirliğinde yaptırım kaynaklı engel bulunmadığını söyledi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ile ekonomik, bilimsel-teknik, insani ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin önünde geçmişteki yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, başkent Moskova'da Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmenin başında konuştu.

Afganistan yönetiminin, Afganistan konulu Moskova İstişareleri'ne doğrudan katılımına büyük önem verdiklerini belirten Lavrov, söz konusu platformu bu ülkedeki ve çevre bölgedeki sorunların ele alınması açısından en etkili mekanizmalardan biri olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Lavrov, NATO ülkelerine ait birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin üstünden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Beş yıl, onlarca yıl süren işgalin sonuçlarının üstesinden gelmek için kısa bir süredir. Ancak hükümetinizin başarıları ortada ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Afganistan'ın terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede başarı kaydettiğine dikkati çeken Lavrov, ülkede 170 yeni işletmenin açıldığını ve ihracatın parasal değer açısından bu dönemde iki katına çıktığını söyledi.

Lavrov, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattının Afganistan bölümünün inşasına başlanmasını da olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Afgan yetkililerin terör ve uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları Rusya ile devam eden askeri-teknik işbirliğiyle ilişkilendirdiğini aktaran Lavrov, "Ekonomik, bilimsel-teknik, insani işbirliği ve kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesi dahil, istisnasız tüm alanlarda işbirliğimizi genişletme çabalarımızın önünde geçmişteki yaptırım engellerinden kaynaklanan herhangi bir engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA