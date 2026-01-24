Tamir sırasında hava bastığı lastik patlayınca yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lastik tamircisi Selahattin Z. (48), tamir ettiği lastiğin hava basarken patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda faaliyet gösteren lastik tamircisinde meydana geldi. Selahattin Z.'nin, tamir ettiği lastik, hava bastığı sırada aniden patladı. Patlamanın etkisiyle burnundan ve elinden yaralanan Selahattin Z., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selahattin Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.