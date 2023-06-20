Lapseki'de Kiraz Festivali kapsamında üreticiler arasında yarışma yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, üreticiler arasında yarışma yapıldı. Yarışma iki kategoride yapıldı ve jüri üyeleri en iyi, en güzel kirazı seçti. Festivalin geleneksel etkinliklerinden biri olan kiraz yarışması, Lapseki'nin özel kirazlarını sergiledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, üreticiler arasında yarışma yapıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen yarışmanın ilçede büyük heyecan yarattığını söyledi.

Yarışmanın iki kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Ziraat-900 kategorisinde 18 üreticimiz, diğer çeşitlerde ise 19 üreticimiz katılıyor. Ben bütün üreticilerimize yarışmaya katıldıkları için teşekkür ederim. Jüri üyelerimiz en iyi, en güzel kirazı seçecekler. Onların işlemleri bittiğinde Lapseki'nin en iyisi, en iri kirazı ortaya çıkmış olacak. Bu kirazlar Lapseki'nin özel kirazları, gerçekten bardağa sığmıyorlar. Bu kirazları Lapsekili çiftçilerimiz, üreticilerimiz üretiyorlar. Onlara buradan teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ise Lapseki'nin, dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsüne sahip ilçe olduğunu belirterek, dünyanın en büyük kirazlarının da yine burada yetiştirildiğini ifade etti.

Festivalin geleneksel etkinliklerinden kiraz yarışması, "Ziraat-900" ve "diğer" olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Her iki kategoride toplam 37 üreticinin ürünlerini sergilediği yarışmada kirazlar jüri tarafından tat, aroma, gramaj, sap kalitesi gibi kriterlerde değerlendirildi.

Yarışmanın jüri üyeliklerinde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu ve İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan yer aldı.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası Ziraat 900 kategorisinde Hasan Doğan birinci, Ahmet Aksoy ikinci, Ahmet Öncü üçüncü, Mehmet Turgut dördüncü, Mehmet Şen ise beşinci oldu. Diğer kategoride ise birinciliği İsmail Okutucu, ikinciliği Nagihan Kolkoparan, üçüncülüğü Samet Şen, dördüncülüğü Mehmet Oktay, beşinciliği de Yasemin Güney elde etti.

Festival etkinlikleri kapsamında yarın Yeni Kordon'da Cengiz Kurtoğlu konser verecek.