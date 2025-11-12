Haberler

LANXESS, Çin'deki Üretim Kapasitesini Artırıyor

Güncelleme:
Alman kimya şirketi LANXESS, Qingdao'daki üretim tesisinin kapasitesini artırarak yıllık üretimini 30.000 tona çıkarmayı planlıyor. Bu genişleme, Artan kauçuk katkı maddesi talebine yanıt vermek amacıyla gerçekleştiriliyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet edecek şekilde otomasyon ve enerji verimliliği teknolojileri ekleniyor.

QİNGDAO, 12 Kasım (Xinhua) -- Özel kullanım amaçlı kimyasallar üreten Alman şirketi LANXESS, Çin'de artan kauçuk katkı maddesi talebini karşılamak üzere Qingdao kentindeki üretim tesisinin kapasitesini artırdı.

LANXESS Büyük Çin CEO'su Michael Rockel salı günü yaptığı açıklamada 2 üretim hattının kapasitesinin yüzde 50 oranında artırılmasıyla tesisin toplam yıllık üretiminin 25.000 tondan 30.000 tona çıkacağını söyledi.

Söz konusu kapasite genişlemesi kapsamında varlık esnekliğini artırdıklarını ve tesise üst düzey otomasyon ve enerji verimliliğine sahip teknolojiler kazandırdıklarını belirten Rockel, "Bu, sürdürülebilirlik hedeflerimiz için çok önemli. Sadece ürünleri pazara sunmak için değil, sürdürülebilir ürünleri tanıtmak için de önemli" dedi.

Rockel, söz konusu kapasite artışının, güçlü pazar talebinden güç alan "yerel pazarlar için yerel üretim" stratejileriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Bayer AG'den ayrıldığı 2005 yılından bu yana Çin'de stratejik bir ortam oluşturmaya çalışan LANXESS an itibarıyla 9 bağlı şirket, 7 araştırma ve geliştirme merkezi ve çok sayıda üretim tesisi işletiyor.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde 1995 yılında kurulan Qingdao üssünün, kayganlaştırıcı katkı maddeleri ve diğer kimyasallara yönelik üretim hatlarının eklenmesiyle birkaç kez genişletilmesi şirketin Çin pazarına sürekli yatırım yapmasına örnek teşkil ediyor.

"Sadece fiziksel büyümeden nitel gelişime doğru değişime işaret eden çok olumlu bir eğilim görüyorum. Pazar evrildikçe müşterilerimizin talep ettiği daha sürdürülebilir ve çevre dostu çözümleri sunmaya kararlıyız" diyen Rockel, Çin pazarına ve Çin pazarının potansiyeline olan güçlü güvenini ifade etti.

Yerel tedarikçilerle işbirliği yaparak ve ürün portföyünü uyarlayarak üretim maliyetlerini düşürüp rekabet gücünü artırdıklarını kaydeden Rockel, Çin tedarik zincirinin esneklik ve verimliliğinin, şirketin küresel operasyonlarına güçlü destek verdiğini belirtti.

LANXESS, Çin'e olan bağlılığını derinleştiren birçok Alman şirketi arasında yer alıyor.

Alman endüstriyel otomasyon firması Festo Group da Alman ve Çinli şirketlerin güçlü yönlerini daha fazla entegre etmek ve yapay zeka ve otomasyonu daha fazla sektörde uygulamak üzere 2030'a yönelik strateji geliştiriyor.

Alman tüketim malları şirketi Beiersdorf ise ürün yerelleştirmesi ve pazarın genişletilmesini desteklemek amacıyla Shangai'daki iştirakine 31 milyon ABD dolarından fazla yatırım yaptı.

Çin, küresel direnç ve artan korumacılık ortamında bile dünyaya kapılarını ardına kadar açmaya devam ediyor. Çin, 2025 Haziran sonu itibarıyla 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca 708,73 milyar ABD doları tutarında yabancı yatırımdan yararlandı ve ülke genelinde 22 pilot serbest ticaret bölgesi kurdu.

Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın 2024-2025 İş Güveni Anketi'ne göre üye şirketlerin yüzde 92'si Çin'de kalmayı, yaklaşık yarısı da 2 yıl içinde yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
