Landau ve Barrack, Amerikan Şirketler Derneği üyeleriyle ticaret ve yatırımı görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Amerikan Şirketler Derneği Türkiye üyeleriyle görüştü. Barrack, Trump liderliğinde ekonomik fırsatları kalıcı iş birliklerine dönüştürdüklerini, daha fazla ticaret ve yatırım hedeflediklerini belirtti.
(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Amerikan Şirketler Derneği Türkiye üyeleriyle bir araya geldi. Barrack, "Başkanımız Donald Trump'ın liderliğinde, ekonomik fırsatları kalıcı iş birliklerine dönüştürüyoruz" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau ile birlikte Amerikan Şirketler Derneği Türkiye üyeleriyle bir araya gelerek Amerikan şirketlerinin ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesindeki rolünü ele almaktan büyük memnuniyet duydum. Amerikan şirketleri yatırım yapıyor, yeniliklere öncülük ediyor, istihdam yaratıyor ve iki büyük ülkemiz arasında köprüler kuruyor. Bu şirketlerin başarısı, ticaretin karşılıklı refahı artırmadaki gücünün bir göstergesi. Başkanımız Donald Trump'ın liderliğinde, ekonomik fırsatları kalıcı iş birliklerine dönüştürüyoruz. Daha fazla ticaret. Daha fazla yatırım. Hem Amerikalılar hem de Türkler için daha fazla refah."