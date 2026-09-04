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Lalapaşa Kaymakamı Çolak Esnafı Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Çolak Esnafı Ziyaret Etti
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Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek iş yerlerinde sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Çolak, talep, görüş ve önerileri dinledi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Çolak, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Çolak, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA
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