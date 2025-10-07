Ladik'te Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı
Samsun'un Ladik ilçesinde Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğüne dönüştürülerek hizmete sunuldu. Törene çeşitli yetkililer katıldı.
Ladik Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz, Ladik Vergi Dairesi Müdürü Sezgin Tanrıver, Defterdarlık Grup Müdürü Özdemir Özberk, Ladik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Tuna ile davetliler katıldı.
Kesilen kurdele ile Vergi Dairesi Müdürlüğünü vatandaşların hizmetine açıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel