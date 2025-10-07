Haberler

Ladik'te Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Ladik'te Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğüne dönüştürülerek hizmete sunuldu. Törene çeşitli yetkililer katıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğüne dönüştürülerek hizmete sunuldu.

Ladik Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz, Ladik Vergi Dairesi Müdürü Sezgin Tanrıver, Defterdarlık Grup Müdürü Özdemir Özberk, Ladik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Tuna ile davetliler katıldı.

Kesilen kurdele ile Vergi Dairesi Müdürlüğünü vatandaşların hizmetine açıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular

Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.