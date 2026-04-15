Ladik'te çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çiftçilere Tarımsal Kalkınma Programını hakkında bilgi verdi.

Bölgenin tarımda daha ileri gideceğini belirten Doğan, "Hep birlikte el birliğiyle çiftçilerimizin emeğiyle Samsun'umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız. Atılan bu adımlar hem yerel kalkınmaya fayda sağlayacak hem de ülkemizin de tarımsal gücüne güç katacak." dedi.

Samsun'un her ilçesinde aynı ürünü yapmanın mümkün olmadığını anlatan Doğan, "Alaçam'da çilek yetiştiriciliğine önem verirken, Bafra ilçesinde pirinç tohumunu ıslah ederek en kaliteli tohumu geliştirmeye gayret ediyoruz. Ladik ilçesinde de yem bitkileri konusunda en kaliteli tohumu geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hayvancılığı ve süt üretimini artırma gayreti içindeyiz. İnşallah bir sonraki aşamada süt tanklarını sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Ladik'te 376 çiftçiye ulaşarak dağıtılacak tohum ve gübre ile yaklaşık 3 bin dekarlık alanda üretim sağlanacağını dile getiren Doğan, "Dağıtılan ürünlerin bedeli yaklaşık 15 milyon liradır. Yüzde 75'ini Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılarken, yüzde 25'ini de çiftçilerimiz karşılayacak. Kaynağınızı doğru kullanarak ziyan etmeyerek hem size hem ilçenize hem de ülkenize fayda sağlamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nde çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtıldığına işaret ederek, "Hayvancılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan yem ihtiyacını karşılamaya katkı sunacak bu çalışma, aynı zamanda üretim alanlarının genişlemesine, verimin artmasına önemli destek sağlayacaktır. Üreticimizin emeğini güçlendiren, toprağın bereketini artıran bu projelerin artarak devam etmesini temenni ediyor, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 376 çiftçiye 13 ton yem bitkisi tohumu ile 150 ton gübre dağıtıldı.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlçe Başkan Erkan Şahin ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.