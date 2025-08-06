Ladik Gölü ve Göletlere 100 Bin Sazan Balığı Salındı

Ladik Gölü ve Göletlere 100 Bin Sazan Balığı Salındı
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Ladik ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 100 bin pullu sazan balığı yavrusu doğal göletlere bırakıldı. Sürdürülebilir balıkçılık için balıkların korunması gerektiği vurgulandı.

Ladik ilçesinde Ladik Gölü ve göletlere balık salımı gerçekleştirildi.

Ladik ilçesinde bulunan doğal Ladik Gölü ile Salur Mahallesi 19 Mayıs Göleti ile Kızılsini Mahallesi Ladik Göleti'ne Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilen 100 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen balık salımına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kabadayı da katıldı.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına doğaya bırakılan balıkların korunmasının önemine dikkati çekerek, balıkların 40 santimetre altında avlanmasının yasak olduğunu ve belirlenen kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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