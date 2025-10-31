Haberler

Ladik Belediyespor'da Yeni Teknik Direktör Eyüp Narşap

Ladik Belediyespor'da Yeni Teknik Direktör Eyüp Narşap
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırarak Eyüp Narşap'ı yeni teknik direktör olarak atadı. Narşap, kulübe geri dönmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Eyüp Narşap getirildi.

Ladik Belediyespor, ligde 3 maçta 1 puan alması üzerine teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı.

Teknik direktörlüğe, daha önce de kulüpte görev alan Eyüp Narşap'ın getirilmesi kararlaştırıldı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın makamında düzenlenen törenle Narşap, kendisini sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getiren sözleşmeyi imzaladı.

Topal, "Başarılı geçmişi ile takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Narşap ise Ladik Belediyespor teknik direktörlüğüne tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yuva olarak gördüğüm yere tekrar döndüm. Artık konuşmanın değil, çalışmanın zamanı. Bu haftaki Turhalspor maçı hazırlıklarına hemen başlayacağız. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
